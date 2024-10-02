На Западе раскритиковали «безумную идею» Зеленского

«Мирный план», разработанный президентом Украины Владимиром Зеленским, рискует спровоцировать ядерную войну. Такую точку зрения высказал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети X.

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СМИ: Зеленский может обвинить Запад в предательстве для начала переговоров с РФ

Он отметил, что целью инициативы Зеленского является принуждение России к мирному урегулированию, что, по его словам, звучит очень зловеще.

«Это абсолютно безумная идея, которая может спровоцировать ядерную войну», — считает эксперт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мифотворчеством якобы мирные планы Зеленского и Запада. Она заявила, что все предложения по началу переговоров и урегулированию украинского кризиса являются и ложью.