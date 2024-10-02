Пентагон подтвердил участие эсминцев США в перехвате ракет Ирана

В отражении ракетной атаки Ирана на Израиль принимали участие американские эсминцы. Соответствующую информацию на пресс-конференции Пентагона Патрик Райдер.

© Senior Airman Madelyn Keech / Keystone Press Agency / Global Look Press

По его словам, в отражении иранских ракетных ударов были задействованы эсминцы USS Bulkeley и USS Cole.

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«Мы имеем много возможностей в регионе, многие вещи, которые там есть, чтобы быть готовыми к широкому спектру угроз», — подчеркнул представитель министерства обороны США.

Ранее Патрик Райдер отказался сообщать, присоединятся ли Штаты к Израилю для гипотетического ответного удара по Ирану.