Пентагон подтвердил участие эсминцев США в перехвате ракет Ирана
В отражении ракетной атаки Ирана на Израиль принимали участие американские эсминцы. Соответствующую информацию на пресс-конференции Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, в отражении иранских ракетных ударов были задействованы эсминцы USS Bulkeley и USS Cole.
Иран показал кадры запуска ракет по Израилю
«Мы имеем много возможностей в регионе, многие вещи, которые там есть, чтобы быть готовыми к широкому спектру угроз», — подчеркнул представитель министерства обороны США.
Ранее Патрик Райдер отказался сообщать, присоединятся ли Штаты к Израилю для гипотетического ответного удара по Ирану.
«Я не собираюсь рассуждать о гипотезах. Я бы направил вас к израильским властям, чтобы обсудить этот вопрос», — сказал он.