Премьер Израиля заявил, что Иран заплатит за нападение на еврейское государство

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «большой ошибкой» ракетный удар Ирана по израильской территории и заявил, что Тегеран ответит за это. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Нетаньяху, сегодня Иран совершил «большую ошибку и заплатит за это». Он отметил, что режим в Тегеране не понимает решимости Израиля защищать себя и решимости отомстить его врагам.

Иран показал кадры запуска ракет по Израилю

Премьер-министр назвал иранский удар неудачным. По его словам, атака провалилась благодаря самым передовым в мире израильским силам противовоздушной обороны.

Нетаньяху поблагодарил США за поддержку Израиля в военной сфере.

1 октября глава израильского генерального штаба Герци Халеви провел срочное совещание с генералами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на фоне ракетной атаки Ирана.

Вечером 1 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Ранее Трамп назвал войной ракетную атаку Ирана на Израиль.