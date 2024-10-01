Иран обратился к ООН с призывом после атаки на Израиль

МИД Ирана призвал Совбез ООН принять решительные меры, чтобы предотвратить новые угрозы со стороны Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

«Иран призывает Совет Безопасности ООН принять срочные и эффективные меры, чтобы израильский режим не мог больше угрожать региональному и международному миру и безопасности», — говорится в заявлении МИД.

Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль

Стоит отметить, что призыв Ирана прозвучал после ракетной атаки Корпуса стражей исламской революции по территории Израиля. Тегеран выпустил по Израилю около 400 ракет разных типов, что стало самой масштабной атакой. Иран назвал удар ответом на гибель лидеров движения «Хезболла», ХАМАС и командующего силами «Кудс». В Израиле заявили, что «атака будет иметь последствия».