Жители сектора Газа смехом поприветствовали упавшую иранскую ракету

В Сети появились кадры с иранской ракетой. Она, как предполагается, упала в секторе Газа, где ее нашли местные жители.

На записи видно, как толпа мужчин поднимают снаряд с радостными криками. В конце концов, им это удается, и один даже ухитряется залезть на боеприпас.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин назвал отличие операции ЦАХАЛ в Ливане от боев в Газе. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что, в отличие от сектора Газа, Ливан является суверенным государством, у него есть своя армия, а также боевое крыло «Хезболлы». Эксперт допустил, что израильская армия будет совершать набеговые операции и рейды: отходить после выполнения задачи.

До этого Армия обороны Израиля уничтожила подземный тоннель длиной около километра, расположенный в центральной части сектора Газа. По данным израильской стороны, там располагались комнаты и оборудование, которое палестинское движение ХАМАС использовало для длительного пребывания.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ ликвидировала 23 из 24 действующих в секторе Газа батальонов палестинского движения ХАМАС. По его словам, более 90% движения также уничтожено. Израиль не стремится «заселять» Газу, Тель-Авив хочет «демилитаризации и дерадикализации» Газы, подчеркнул он.