МИД Ирана раскрыл цели ракетного удара по Израилю

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что ракетные удары по Израилю были нацелены исключительно на военные объекты. Об этом сообщает иранское ведомство.

«Целью ракетного удара по Израилю были только военные объекты», — подчеркнул представитель МИД Ирана.

Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль

В заявлении МИД Ирана уточняется, что удары были четко скоординированы и направлены на объекты, которые, по мнению Тегерана, использовались для военной агрессии против Ирана.

Иран выпустил около 180 ракет по территории Израиля 1 октября. В ответ на атаку в стране была объявлена воздушная тревога, а граждане были срочно призваны укрыться в бомбоубежищах. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что целью атаки было отомстить за смерть лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы. Генштаб Израиля пообещал «выбрать время» и удивить ответом на атаку Ирана.