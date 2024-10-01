Правительственный самолет РФ оказался единственным в небе над Ираном

Единственным самолетом в воздушном пространстве Ирана после закрытия неба из-за иранской атаки на Израиль оказался борт Ту-214 специального летного отряда «Россия». Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на данные мониторинговых сервисов.

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Отмечается, что на борту правительственного самолета находится российская делегация с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Делегация летит в катарскую Доху для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, который проходит 2 и 3 октября.

Самолет из Москвы экстренно развернулся на подлете к Израилю

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что Иран наносит удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» зафиксировано не менее 100 ракет. В Тель-Авиве и Иерусалиме прозвучали взрывы. Из-за атаки Ирана по Израилю Иордания и Ирак объявили о временном закрытии воздушного пространства над своей территорией. В Иране заявили, что не менее 80% ракет, выпущенных из Ирана, смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» и поразить цели.

Ранее Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной, которую можно было предотвратить.