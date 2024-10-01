Белый дом дал обещание Ирану после атаки на Израиль

Мощный ракетный удар по Израилю обернется для Ирана серьезными последствиями, рассказал на специальном брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили чиновника рассказать, выйдут ли ответные действия Вашингтона в отношении Тегерана за рамки санкций.

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«Совершенно законный вопрос. И ответ будет опираться на переговоры и консультации с нашими израильскими коллегами. Слишком рано мне давать ответ, стоя тут перед вами», — подчеркнул Салливан.

По его словам, у нападения будут тяжкие последствия. США будут работать вместе с израильской стороной над тем, чтобы обещания не остались пустыми словами, констатировал помощник президента.