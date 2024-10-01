Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не ищет войны, но будет решительно противостоять любым угрозам. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в КСИР заявили, что мощный ракетный удар по Израилю нанесен в ответ на убийство ряда военных и политических деятелей макрорегиона.

Трамп назвал войной ракетную атаку Ирана на Израиль

Президент уточнил, Иран ответил на действия Израиля на основании законных прав и ради мира и безопасности жителей Ирана и всего региона.