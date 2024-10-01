Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не ищет войны, но будет решительно противостоять любым угрозам. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее в КСИР заявили, что мощный ракетный удар по Израилю нанесен в ответ на убийство ряда военных и политических деятелей макрорегиона.
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Президент уточнил, Иран ответил на действия Израиля на основании законных прав и ради мира и безопасности жителей Ирана и всего региона.
«Иран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе. Это только кусочек нашей мощи. Не вступайте в конфликт с Ираном», — предупредил Пезешкиан.