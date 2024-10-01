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Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не ищет войны, но будет решительно противостоять любым угрозам. Об этом пишет РИА «Новости».

Президент Ирана прокомментировал атаку на Израиль
© globallookpress.com

Ранее в КСИР заявили, что мощный ракетный удар по Израилю нанесен в ответ на убийство ряда военных и политических деятелей макрорегиона.

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Президент уточнил, Иран ответил на действия Израиля на основании законных прав и ради мира и безопасности жителей Ирана и всего региона.

«Иран не ищет войны, но решительно противостоит любой угрозе. Это только кусочек нашей мощи. Не вступайте в конфликт с Ираном», — предупредил Пезешкиан.