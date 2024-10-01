Иран опроверг информацию о предупреждении США об атаке на Израиль

Постоянное представительство Ирана в ООН опровергло информацию о том, что Тегеран предупреждал США о ракетной атаке по Израилю. Утверждается, что предупреждение было направлено Вашингтону уже после начала ударов, передает ТАСС.

«Иран не уведомлял США до своего ответа, однако после направил серьезное предупреждение», — указано в заявлении постпредства республики в ООН.

До этого агентство Reuters сообщило, что власти Ирана предупредили США по дипломатическим каналам о готовящейся ракетной атаке на Израиль.

«США были предупреждены Ираном по дипломатическим каналам», — указано в сообщении.

Ранее палестинская организация ХАМАС прокомментировала ракетную атаку Ирана по Израилю, назвав ее «сильным посланием».