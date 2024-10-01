Масштабная ракетная атака Ирана по Израилю: главное

Иранские военные во вторник, 1 октября, выпустили порядка 400 ракет различных типов по Израилю. «Рамблер» собрал основную информацию об атаке.

Причина атаки

В Иране сообщили, что нанесли удар возмездия после гибели от рук израильских военных лидеров движений ХАМАС, «Хезболла», дипломатов, командиров различных подразделений, а также мирных жителей.

«Здание было разрушено, и я не смог защитить свою дочь или кого-либо еще. Слава Богу, мы с сыном выбрались, но я потерял дочь и жену, я потерял свой дом, я стал бездомным. Что вы хотите, чтобы я сказал? Вся моя жизнь изменилась за секунду», — сказал местный житель Абдулхамид Рамадан.

Приказ об ударе отдал Хаменеи

Приказ запустить ракеты по Израилю отдал верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В настоящее время правитель остается в безопасном месте.

Предупреждение со стороны Ирана

КСИР предупредил, что если Израиль осмелится нанести ответный удар, то последующие атаки будут еще более сокрушительными.

«Законный, рациональный и правомерный ответ Ирана на террористические акты [Израиля], которые были направлены против иранских граждан и интересов и посягали на национальный суверенитет Исламской Республики Иран, был должным образом осуществлен. Если сионистский режим осмелится ответить или совершить новые злонамеренные действия, последует сокрушительный ответ», — подчеркнули в КСИР.

Действия США

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари ранее сообщил, что израильские военные получили от США информацию о возможной подготовке Ирана к удару по Израилю.

В Белом доме уточнили, что президент США Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис следят за иранской атакой в отношении Израиля, находясь в Ситуационной комнате Белого дома, и регулярно получают последние данные от помощников в сфере национальной безопасности.

Президент Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в защите от атак со стороны Ирана и сбивать ракеты, которые нацелены на Израиль.

Дональд Трамп, 45-й президент США и кандидат в президенты, назвал ракетную атаку Ирана войной. Он подчеркнул, что конфликт можно было предупредить.

Действия Иордании

Иранские ракеты, выпущенные в направлении Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании. Несколько ракет было перехвачено в небе над территорией королевства.

Кроме того, Иордания временно прекратила полеты гражданской авиации и закрыла свое воздушное пространство.

Реакция Израиля

Начальник Генштаба армии Израиля после атаки Ирана созвал оперативное совещание в Тель-Авиве.

«На данном этапе мы не наблюдаем дополнительных угроз со стороны Ирана. Можно выйти из защищенных помещений», — отметил после завершения атаки официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

По его словам, атака Ирана «будет иметь последствия». Он добавил, что у «израильских военных есть планы».

Последствия ракетной атаки

В Иране сообщили, что порядка 80% выпущенных ракет поразили назначенные цели: военные базы, аэродромы, объекты инфраструктуры, газовые платформы в районе Ашкелона.

Кроме того, удалось уничтожить более 20 истребителей 5-го поколения F-35 Израиля.

В Службе скорой помощи Израиля заявили, в свою очередь, в стране нет пострадавших от ракетного обстрела, за исключением мелких травм от обломков и падений.