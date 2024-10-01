Иран приостановил выполнение всех авиарейсов

Власти Ирана временно приостановили прием и отправку самолетов, выполняющих внутренние и международные рейсы. Об этом иранскому агентству ISNA сообщил гендиректор Международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране Саид Чаландари.

"Мы временно приостановили внутренние и международные рейсы в аэропорту имама Хомейни до тех пор, пока не будет выдано разрешение на полеты", - отметил он. "Учитывая происходящие обстрелы, самолеты, по поводу которых существуют опасения, возвращаются в аэропорты вылета или им не разрешается взлет", - уточнил гендиректор.

Организация гражданской авиации Ирана ранее заявила об отмене всех авиарейсов до 09:30 мск 2 октября, сообщило агентство IRNA со ссылкой на представителя ведомства.