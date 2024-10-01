Reuters: Иран предупреждал США незадолго до атаки на Израиль

Иран заранее предупредил США о планируемой атаке на Израиль. По информации иранского чиновника, сообщение о скором запуске ракет было доставлено через дипломатические каналы незадолго до удара.

«США были предупреждены Ираном по дипломатическим каналам незадолго до атаки», — говорится в сообщении Reuters.

Его приводит РИА Новости.

Иран начал массированный ракетный обстрел Израиля 1 октября. Было выпущено около 500 ракет, сообщает издание Jerusalem Post. Однако некоторые источники утверждают, что их было 150. В районе Тель-Авива гремят взрывы. Гражданская оборона Палестины сообщает, что от атаки уже есть погибшие.