В ЦАХАЛ отреагировали на массированный удар Ирана

Израильские системы противовоздушной обороны занимаются выявлением и перехватом ракет, выпущенных Ираном, сообщает Telegram-канал ЦАХАЛ. В городах звучат сирены воздушной тревоги. Граждан попросили ждать дальнейших распоряжений со стороны властей.

Атака Ирана продолжается. Вам рекомендуется оставаться в безопасном месте до дальнейших распоряжений. Взрывы, которые вы слышите, вызваны перехватом или падением снарядов, — сказано в публикации.

Перед этим в Сети начали появляться кадры летящих на Израиль ракет. На различных видео показаны сотни устремляющихся в небо огней. Часть ракет уже долетела до городов. С ними борется система ПРО «Железный купол». Однако местами оборона, предположительно, была пробита.

Ранее жителей центра Израиля, включая Тель-Авив, попросили находиться вблизи помещений или бомбоубежищ. Директива была распространена после сообщения о подготовке Ираном баллистических ракет для удара.

США предупреждали Тель-Авив, что Иран готовится к атаке. В Вашингтоне пообещали, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями, если нанесет прямой удар по территории еврейского государства. Однако о каких именно последствиях идет речь не уточняется.