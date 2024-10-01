Трамп назвал атаку Ирана на Израиль войной

Кандидат в президенты США Дональд Трамп охарактеризовал атаку Ирана на Израиль как войну и отметил, что эту ситуацию можно было избежать.

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— Эту войну можно было полностью предотвратить, она никогда не должна была произойти, — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп уверяет, что нынешнего конфликта не случилось бы, если бы во главе Белого дома стоял он.

Вечером 1 октября из Ирана было зафиксировано более 500 запусков баллистических ракет в сторону Израиля.

Представитель администрации США сообщил, что израильская армия (ЦАХАЛ) не собирается предпринимать превентивные меры. По его словам, ракеты достигают своих целей менее чем за 15 минут.

1 октября ЦАХАЛ также начал наземную операцию на ливанской территории, одновременно проводя воздушные бомбардировки южного региона старны. Нападение израильских вооруженных сил стало новым этапом эскалации конфликта после ликвидации значительной части руководства движения «Хезболла», в том числе его лидера Хасана Насраллы. Что происходит в Ливане и какие последствия это может иметь для Израиля — читайте в материале «Вечерней Москвы».20:44