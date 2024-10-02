Оценены возможности Израиля по ответу на нападение Ирана

У Израиля больше возможностей для принятия решительных мер в ответ на нападение Ирана, чем было в апреле 2024 года. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков по вопросам безопасности и бывших чиновников.

Как отмечает издание, ответ на предыдущую апрельскую атаку был в значительной степени символическим ударом по объекту ПВО в Иране, поскольку тогда Израиль был обеспокоен присоединением к конфликту шиитской ливанской группировки «Хезболла» из-за слишком интенсивный ответа на действия Ирана.

Отставной офицер израильской разведки, специализировавшийся на Иране Дэнни Цитринович заявил, что Израиль ослабил «Хезболлу» после начала бомбардировок, в результате которых были ликвидированы лидер группировки Хасан Насралла и другие командиры. Он подчеркнул, что это лишило Иран значительной части сдерживающих факторов против более масштабной израильской атаке.

«У Израиля гораздо больше свободы действий в иранском контексте, чем в апреле, поскольку, по сути, больше нет угрозы присоединения "Хезболлы"», — оценил ситуацию эксперт.

По словам Цитриновича, администрация президента США Джо Байдена может призвать Израиль сдержать ответные действия, однако с приближением выборов американские чиновники, вероятно, будут иметь меньше влияния, чем в апреле, когда они аналогичным образом настаивали на том, чтобы избежать атаки, которая могла бы обострить конфликт.

«Это эскалация, конец которой трудно предвидеть. Действия Израиля почти наверняка вызовут еще один иранский ответ. Похоже, мы находимся в начале жесткой конфронтации между нами и иранцами», — заключил он.

Ранее отставной генерал-майор армии Израиля Яаков Амидрор выразил мнение, что единственный вопрос заключается в том, насколько Израиль может навредить Ирану. Он также добавил, что Тель-Авиву следует рассмотреть возможность нападения на ядерные объекты Ирана.