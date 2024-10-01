Байден отдал приказ военным США после атаки Ирана на Израиль

Президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в защите от ракетных атак со стороны Ирана, пояснил официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что иранские военные выпустили по объектам на территории Израиля сотни ракет.

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«Президент Соединенных Штатов приказал военным США помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль», — уточнил Саветт.

Кроме того, отметил чиновник, американский лидер получает регулярные сообщения о развитии ситуации в Израиле.