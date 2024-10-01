КСИР обратился к Израилю с предупреждением

Представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) предупредили Израиль, что в случае ответного удара по Ирану, Тегеран произведет еще более сокрушительные атаки, пишет Tasnim News.

Во вторник, 1 октября, Иран выпустил по объектам на территории Израиля порядка 400 ракет. В Тегеране уточнили, что нанесли удар возмездия за смерть лидеров ХАМАС, «Хезболлы», «Кудс».

Байден отдал приказ военным США после атаки Ирана на Израиль

«Запустив десятки баллистических ракет, КСИР нацелился на важные военные объекты и объекты безопасности в центре [Израиля]», — уточнили в корпусе.

В КСИР подчеркнули, что атака была произведена с одобрения Высшего совета национальной безопасности, утверждена в Генеральном штабе.