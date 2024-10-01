Байден обсудил с Харрис планы Ирана по удару по Израилю

Президент США Джо Байден обсудил с помощниками подготовку Ирана к ракетному удару по Израилю. Об этом заявил журналистам сотрудник Белого дома, его слова привел пресс-пул американского лидера.

"Утром президент Байден провел встречу с вице-президентом [США Камалой] Харрис и с их помощниками в сфере национальной безопасности для обсуждения планов Ирана осуществить в ближайшее время серьезную ракетную атаку в отношении Израиля. Они провели обзор подготовки США к оказанию помощи Израилю в защите от этих ударов и к обеспечению безопасности сил США в регионе", - уточнил сотрудник.

Газета The Jerusalem Post ранее сообщила, что около 500 ракет было запущено по территории Израиля со стороны Ирана.