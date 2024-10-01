В Раде заявили о возможной отставке Умерова и Буданова

Офис президента Украины (ОП) Владимира Зеленского рассматривает отставку в скором времени министра обороны Украины Рустема Умерова и начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом заявил депутат Верховной Рады Роман Костенко в интервью YouTube-каналу Radio NV.

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Костенко рассказал о возможной отставке Умерова и Буданова со своих постов из-за претензий со стороны руководства страны. Он добавил, что офис Зеленского рассматривает сразу несколько кадровых решений.

«Я вижу, что у ОП отношения непростые со всеми, кто имеет какую-то узнаваемость», — подчеркнул политик.

Ранее Костенко заявил о спаде показателей мобилизации на Украине. Политик добавил, что Зеленский и правительство Украины берут недостаточно ответственности за мобилизацию в стране.