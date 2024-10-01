«Самая масштабная атака»: названо количество ракет, выпущенных Ираном по Израилю

Иран выпустил по целям на территории Израиля сотни ракет различных типов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным израильских СМИ, Иран запустил 400 ракет, и это стало «самой масштабной атакой» за долгое время.

Иранские ракеты, выпущенные в направлении Израиля, вошли в воздушное пространство Иордании, отметили журналисты. Часть снарядов была перехвачена расчетами ПВО.

Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Израильская ПВО не справляется с атакой сотен иранских ракет, отметили эксперты.

В Тегеране отметили, что удар нанесен в ответ на гибель лидеров движений «Хезболла» и ХАМАС, а также командующего силами «Кудс».