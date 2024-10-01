Раскрыта судьба стрелявших по людям в Тель-Авиве террористов

Открывшие огонь по мирным гражданам в районе Яффо израильского Тель-Авива террористы были ликвидированы, сообщает Telegram-канал министерства иностранных дел еврейского государства. Нападавших, по предварительным данным, было двое. Они вооружились автоматами.

Террористы уничтожены, — сказано в публикации.

Ранее местная полиция сообщила об инциденте со стрельбой на юге города. По данным местного 12-го телеканала, пострадали около десяти человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Правоохранители допустили, что имеют дело с терактом.

До этого жителей центральной части Израиля, включая Тель-Авив, попросили находиться вблизи помещений или бомбоубежищ. Соответствующая директива поступила после сообщения о подготовке Ираном баллистических ракет для удара. В стране зазвучали сирены воздушной тревоги.

Ранее США предупредили Израиль, что Иран готовится к атаке. В Вашингтоне пообещали, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями, если нанесет прямой удар по территории еврейского государства. О масштабах атаки известно не было, однако ее сравнивали с апрельским нападением.