Во Франции заявили об участии в отражении атаки на Израиль

Французские военные участвовали в отражении иранских ракетных ударов по Израилю. Об этом со ссылкой на канцелярию президента Франции Эммануэля Макрона сообщает РИА Новости.

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В заявлении канцелярии говорится, что Париж привержен безопасности Израиля. Поэтому Франция мобилизовала свои военные средства, находящиеся на Ближнем Востоке, чтобы парировать угрозу, которая исходит от Ирана.

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2 октября начальник генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери заявил, что его страна нанесла удары по двум базам военно-воздушных сил (ВВС) Израиля и штаб-квартире израильской разведывательной службы Моссад.

В свою очередь, министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что британские военнослужащие сыграли важную роль в отражении ракетного удара, который Иран нанeс по Израилю.

Вечером 1 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале массированной ракетной атаки Ирана на еврейское государство. Журналисты рассказали, что на этом фоне на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Ранее в Израиле пообещали ответить на иранскую ракетную атаку.