В Тель-Авиве прозвучали взрывы

В районе Тель-Авива и центральной части Израиля были слышны взрывы, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным портала, в настоящее время сирены ракетной тревоги звучат в десятках городов в центральном Израиле, а также на севере Западного берега, включая города Кфар-Саба, Кафр-Касем, Рош-ха-Аин и Ход-ха-Шарон.

Иран запустил ракеты в сторону Израиля

В пресс-службе ЦАХАЛ уточнили, что ракета, запущенная из Ливана, упала на «открытой местности в центре страны». В ведомстве отметили, что снаряд был перехвачен расчетами ПВО.

Ранее ливанская шиитская группировка «Хезболла» сообщила, что нанесла ракетные удары по базе «Глилот» подразделения израильской радиоэлектронной разведки и штаб-квартире разведки «Моссад» на окраине Тель-Авива.