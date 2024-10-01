Названы новые детали убийства лидера «Хезболлы» Насраллы

ВВС Израиля нанесли точный удар по бункеру, в котором находился лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла, после того, как получили целеуказание от спецслужб. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

По данным газеты, израильским спецслужбам удалось нанести на тело политика химическое вещество.

Предположительно, акцию провел агент, посетивший Бейрут перед авиаударом. Кроме того, не исключается версия распыления маркирующего вещества с микродрона.

В дальнейшем, маркер мог быть идентифицирован датчиком или камерой, находящейся на корпусе низколетящего беспилотника. Затем данные о нахождении Насраллы были переданы летчикам.