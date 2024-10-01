Блинкен раскрыл общий объем помощи США и союзников Украине с начала СВО

Общий объем помощи со стороны США и их союзников, оказанной Киеву с момента начала СВО, достиг $242 млрд, рассказал журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет «Прайм».

Дипломат отметил, что Вашингтон предоставил Украине $94 млрд помощи, а европейские, азиатские и другие партнеры — примерно $148 млрд.

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Блинкен уточнил, что военная и прочая помощь со стороны союзников стала самым значительным примером разделения бремени за все годы его карьеры.

Госсекретарь пояснил, что работа еще не завершена, требуются ресурсы, инвестиции, координация. Он добавил, что американским союзникам и партнерам в будущем предстоит взять на себя больше нагрузки в обеспечении собственной обороны.