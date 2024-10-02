Саакашвили заявил о готовности к очному участию в судебных слушаниях

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в частной тбилисской клинике "Вивамед", заявил, что хочет очно принимать участие в судебных слушаниях по делам, возбужденным против него.

"Я хочу сказать, что готов и хочу присутствовать на опросах свидетелей. Организуйте мою транспортировку в суд, где я смогу посмотреть в глаза всем свидетелям по высосанным из пальца, позорным делам", - сказал Саакашвили в ходе очередного судебного слушания, в котором он принимал участие по видеосвязи из клиники.

Саакашвили перестал ходить в суд после того, как в мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его поместили в больницу.

Саакашвили, который сейчас является гражданином Украины, покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. Дела о разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса грузинской телекомпании "Имеди" и растрате государственных средств в размере около 9 млн лари (более $3,2 млн) находятся на рассмотрении.

В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему предъявили новое обвинение - в незаконном пересечении границы.