Смена главы НАТО не приведет к переменам в политике Североатлантического альянса. Об этом, комментируя назначение Марка Рютте на пост генсека организации, в разговоре с Рамблером заявил политолог Сергей Марков.

Сегодня штаб-квартире НАТО в Брюсселе Йенс Столтенберг передал полномочия генсека альянса своему преемнику - бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте. При этом Столтенберг, занимавший пост генсека НАТО с 2014 года, должен был уйти в отставку еще 1 октября 2022 года, однако лидеры стран альянса решили продлить его мандат из-за конфликта на Украине. Выступая на церемонии передачи полномочий, Марк Рютте подчеркнул, что одним из приоритетов его работы в новой должности станет «наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО».

Абсолютно никаких изменений в связи с назначением Рютте не произойдет. Рютте – это не глава НАТО, это исполнительный секретарь. Все подобные чиновники сделаны по принципу агента Смита из фильма «Матрица» - руководить будет «Матрица», а «агент Смит» будет исполнять ее волю. То есть все основные решения в НАТО и дальше будут принимать Соединенные Штаты. Характерно, что все генсеки организации примерно одного типа – это некий бывший государственный чиновник высокого ранга из маленькой северной страны. Американцы ощущают брожения внутри НАТО, поэтому стараются брать чиновников из маленькой страны с высоким уровнем англизации культуры. И Рютте как раз такой. Он вообще ничем не отличается от Столтенберга. Это стопроцентный исполнитель, не имеющий никаких своих взглядов и полностью выполняющий приказы из США. Его нельзя рассматривать как живого человека, это, скорее, идеальный искусственный интеллект. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Ранее Рютте заявил о готовности работать с любым президентом США.