Генсек ООН поговорил с премьером Ливана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с премьер-министром Ливана Наджибом Микати и заявил, что система всемирной организации в Ливане работает для оказания помощи нуждающимся. Он также призвал международное сообщество собрать $426 млн на гуманитарную помощь стране, говорится в сообщении, распространенном среди журналистов офисом генсека.

"Генеральный секретарь сегодня утром провел переговоры с премьер-министром Ливана Наджибом Микати. Он заявил премьер-министру, что система ООН в Ливане полностью мобилизована для оказания помощи нуждающимся в стране. Генеральный секретарь призывает международное сообщество поддержать запрос на гуманитарную помощь в размере $426 млн", - говорится в сообщении.