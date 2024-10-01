Эрдоган назвал Турцию следующей целью для Израиля

Турция подвергнется атаке Израиля после Ливана и Палестины.

© Lenta.ru

Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Я говорю открыто: после Ливана и Палестины земли Турции станут следующим местом, на которое обратят свой взор власти Израиля, действующие в иллюзии земли обетованной», — отметил турецкий лидер.

По мнению Эрдогана, «Тель-Авив одновременно совершает геноцид в секторе Газа, террористические атаки в Ливане», а также пытается «всевозможными провокациями» втянуть страны Ближнего Востока в крупномасштабный региональный конфликт.

Ранее Эрдоган заявил, что действия Израиля в Ливане являются террористическими атаками и должны быть остановлены международным сообществом. Он заверил, что Турция продолжит бороться за то, чтобы «Тель-Авив был наказан», а его действия — остановлены.