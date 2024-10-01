Эрдоган назвал следующую цель Израиля после Газы и Ливана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что следующей целью Израиля после Газы и Ливана может быть его страна.

«Говорю открыто: после Палестины и Ливана земли нашей Родины станут тем местом, на которое обратит свой взор израильская администрация, действующая в иллюзии земли обетованной», - цитирует РИА «Новости» речь Эрдогана.

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Эрдоган также заметил, что Израиль не только совершает геноцид в Газе и террористические атаки в Ливане, но одновременно пытается всевозможными провокациями втянуть в свой огонь страны региона.

Ранее Эрдоган заявил о том, что действия израильских властей оказывают негативное влияние не только на весь регион, но и на мир в целом.