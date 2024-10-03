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Трюдо заявил о праве Израиля на защиту от атак Ирана

Израиль имеет право защищать себя от ударов Ирана, но большой войны на Ближнем Востоке нужно избежать. Об этом журналистам заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В Канаде заявили о праве Израиля на защиту от атак Ирана
© РИА Новости / Валерий Мельников
"Очевидно, что у Израиля есть право на самозащиту от этих атак [Ирана], но в то же время мы должны попытаться сделать все возможное, чтобы избежать более масштабной войны [на Ближнем Востоке]", - сказал глава правительства.

Трюдо добавил, что также необходимо защитить мирных жителей, оказавшихся в эпицентре очередного военного конфликта, и обеспечить пострадавших гуманитарной помощью.

СМИ: США и Израиль обсуждают ответ на ракетную атаку со стороны Ирана

Вечером 1 октября Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами по Израилю. В Тегеране заявили, что 90% ракет успешно поразили намеченные цели. Израиль же утверждает, что Иран запустил около 180 ракет и большая их часть была перехвачена. Израильский Генштаб пообещал нанести ответный удар, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на иврите предупредил, что удары по Израилю будут еще более масштабными.

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