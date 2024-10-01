МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий опроверг информацию о согласии официальных лиц республики признать потерю территорий ради заключения перемирия с Россией. Его слова публикует дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Ни на одной из встреч не было предложений, обсуждений и даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы, - отметил он. - Информация источника Financial Times об обсуждении министром компромиссов является просто недостоверной». ТАСС

Ранее газета Financial Times (FT) заявила, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах, что Украина и ее официальные лица близки к смирению и признанию потери территорий. Российская газета