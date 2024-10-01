В ООН отреагировали на принудительную мобилизацию на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) внимательно отслеживает ситуацию с принудительной мобилизацией на Украине. Об этом заявила глава миссии на Украине Даниэль Белл, пишет РИА Новости.

Сегодня УВКПЧ опубликовало свой доклад о ситуации на Украине за период с 1 июня по 31 августа текущего года, в котором отмечены свидетельства российских военнопленных о пытках, а также давление на Украинскую православную церковь и ее священников. При этом тема принудительной мобилизации в докладе не фигурирует.

По словам Даниэль Белл, несмотря на то, что эта тема отсутствует в докладе, призыв на военную службу на Украине находится в центре внимания миссии ООН.

«Наша команда отслеживает ситуацию, когда получает информацию о жестоком обращении и других проблемах во время мобилизации. Чего мы до сих пор не видели в этом контексте, так это случаев, приравниваемых к пыткам», - пояснила Белл.

При этом соцсетях регулярно появляются кадры, как военкомы хватают мужчин на улицах украинских городов, сажают их в машины и автобусы и увозят в неизвестном направлении. Газета Financial Times (FT) со ссылкой на председателя экономического комитета Верховной рады Дмитрия Наталуху отмечала, что около 800 тысяч мужчин исчезли из общественной и трудовой жизни Украины из-за страха перед неизбежной мобилизацией. Они сменили адрес и работают нелегально, отказавшись от услуг банков.

При этом экс-глава европейского направления Совета национальной безопасности США Александр Виндман заявил, что Украине необходимо срочно мобилизовать еще 300 тысяч человек, чтобы сохранить армию и не потерять поддержку США.