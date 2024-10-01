В Германии раскрыли ожидания от беседы Шольца с Путиным

Среди жителей Германии растет запрос на мирное урегулирование конфликта на Украине, и канцлер Олаф Шольц это понимает. Он рассчитывает принять на себя роль миротворца и объединить страны, которые устали от конфликта, в единую коалицию. В том числе с этой целью и желая заработать больше политических очков, он стремится к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, заявил немецкий политолог Александр Рар. Газета.Ru

«Есть такой фактор как общественное мнение в Германии. Выборы в парламенты показали, что большинство жителей Восточной Германии хотят запуска дипломатических переговоров по ситуации на Украине. Я думаю, что Олаф Шольц понимает, что эта позиция будет усиливаться в немецком обществе. Он видит, что его шансы победить на следующих выборах будут расти, если он где-то проявит миротворчество. Он хочет поговорить с Путиным, насколько Россия готова к переговорному процессу. Путин из вежливости ответит Шольцу, вопрос только в том, готова ли Россия сейчас пойти на переговоры по Украине», - рассказал он. NSN.FM

Ранее стало известно о планах Шольца в ближайшие недели провести разговор с Путиным — впервые с декабря 2022 года. Lenta.ru