Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта с Россией, поскольку при завершении его ждет суд и тюремное заключение. Как сообщает «МК», об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По мнению парламентария, в мирной Украине у Зеленского «нет шансов», а потому он будет затягивать боевые действия как можно дольше.

«Понимая все это, он будет тянуть столько, сколько будет возможно, но как только придет время, он и вся его команда покинут территорию Украины безвозвратно», — добавил он.

Сейчас представители украинского руководства грабят как в последний раз, поскольку их конец близок, отметил Дмитрук. Он также высказал мнение, что конфликт можно было остановить еще в марте 2022 года, на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле, однако Зеленский снова всех обманул, не выполнив обязательства. При этом сейчас людей, которые могли вести переговоры с российской стороной убрали, а сам украинский лидер на это не способен.