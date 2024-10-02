Вэнс и Уолц на дебатах дважды упомянули Путина

Кандидаты в вице-президенты США - сенатор от штата Огайо республиканец Джеймс Дэвид Вэнс и губернатор штата Миннесота демократ Тим Уолц - в ходе теледебатов дважды упомянули российского президента Владимира Путина, Украина не была упомянута ни разу. Трансляцию дебатов вели все крупнейшие американские телеканалы.

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Республиканец и демократ по разу упомянули российского лидера. Вэнс при этом один раз упомянул "русских", рассуждая о президентских выборах 2016 года. Украину кандидаты на пост вице-президента США в ходе дебатов не упоминали вовсе. По одному разу во время дебатов были упомянуты председатель КНР Си Цзиньпин и КНДР.

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Прения 40-летнего Вэнса и 60-летнего Уолца состоялись в прямом вечернем эфире в студии телекомпании CBS в Нью-Йорке. Эти дебаты могут стать последними в нынешнем избирательном цикле в США. Избирательным штабам кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократической партии - Дональда Трампа и Камалы Харрис - пока не удается согласовать дополнительные раунды. Между тем до выборов, которые состоятся 5 ноября, осталось лишь чуть более месяца. В нескольких штатах страны уже началось досрочное голосование.