Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал начало военной операции Израиля на юге Ливана, заявив, что израильским руководством в настоящее время движет чувство безнаказанности.

В ночь на 1 октября армия Израиля вошла на территорию Ливана. Как сообщают местные СМИ, подразделения ЦАХАЛ пересекли границу в районе Метулы, который (вместе с районами Мисгава и Кфар-Гилади) ранее был назван закрытой военной зоной, куда въезд строго запрещен. Журналисты уже назвали происходящее Третьей ливанской войной. Как передает Reuters, ливанские войска отошли со своих позиций у южной границы на пять километров. В то же время AFP сообщало, что ливанская сторона не отступает, а перегруппировывает свои силы.

Израильтяне уверенны в том, что за эти действия им ничего не будет. Они предупредили США о намерении создать буферную зону, о намерении проводить операцию именно в районе функционирования «Хезболлы», но не более того. При этом ливанская армия отступила из соответствующих районов, однако ранее со стороны ливанского руководства мы слышали заявления о том, что в случае входа военных на территорию страны армия Ливана вступит в войну с Израилем. Этого не произошло, значит, здесь были какие-то договоренности. Громкие заявления сделал Иран, но там прекрасно понимают, что при его прямой конфронтации с Израилем к ситуации подключатся США. Так что Израиль сейчас чувствует свою безнаказанность, опирается на поддержку США и выполняет все свои задачи. Однако, полагаю, эскалация боевых действий может в итоге привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Эксперт выразил мнение, что в результате военной операции часть территорий Ливана перейдет к Израилю.

«Создание буферной зоны – это только повод для Израиля, но на самом деле мы можем увидеть расширение государства. Он всегда под различными предлогами оккупировал арабские территории, а потом туда заходили израильские поселенцы… На мнение международного сообщества [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху и израильскому руководству сейчас абсолютно наплевать – они видят слабость Организации Объединенных Наций и действуют. Израиль уже получал предупреждения от Франции и Великобритании, но никак на них не отреагировал. Поэтому, полагаю, сейчас усилится работа диверсионных групп «Хезболлы», включатся и другие силы, и в результате загорится костер большой войны», - сказал эксперт.

Михайлов подчеркнул, что на данный момент военный потенциал Израиля и «Хезболлы» несопоставим.

«Пока я не вижу активного противодействия Израилю со стороны «Хезболлы». Наибольших успехов в борьбе, скажем так, с западными колонизаторами сейчас добиваются хуситы. Они сбивают американские беспилотники, их бьют, но они продолжают сражаться. У «Хезболлы» я этого пока не вижу. Но сейчас – после уничтожения ее руководства «Хезболлы» Израилем – группировка находится в шоке. Посмотрим, что будет дальше», - заключил политолог.

Ранее Россия призвала Израиль вывести войска из Ливана.