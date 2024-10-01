США ожидают повышения трат на оборону от своих союзников

Американцы рассчитывают, что союзники США по НАТО переложат на себя большую часть бремени трат на оборону.

Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен в колонке для журнала Foreign Affairs.

"Американский народ ожидает, а безопасность США требует, чтобы союзники и партнеры Вашингтона со временем переложили на себя большую часть бремени расходов на собственную оборону", - написал глава американской дипломатии. По его данным, США оказали Украине помощь на сумму в $94 млрд с начала конфликта в стране в 2022 году, тогда как общий вклад европейских и азиатских партнеров Вашингтона составил $148 млрд.

По оценкам Блинкена, Вашингтону и его партнерам необходимо проделать значительную работу, чтобы увеличить оборонный потенциал американских союзников в Европе и Азии "за счет инвестиций, лучшей координации, а также интеграции военно-промышленной базы". При этом США значительно укрепили свои позиции в этих регионах благодаря союзникам, считает Блинкен.

В июле 2024 года агентство Bloomberg сообщило, что бывший президент США Дональд Трамп может потребовать от членов НАТО увеличить военные расходы до 3% ВВП в случае избрания на пост главы американской администрации в ноябре. В феврале Трамп попросил напомнить нынешнему американскому лидеру Джо Байдену, что страны - участницы НАТО обязаны "платить по счетам" и что они тратят на Украину гораздо меньше средств, чем Вашингтон.