СМИ узнали, когда Байден может дать разрешение Киеву на удары по РФ

Президент США Джо Байден после выборов главы государства может разрешить Украине использовать западное оружие для ударов вглубь территории России. Как сообщает Associated Press со ссылкой на источник, американский лидер опасается принимать подобные решения накануне голосования.

Напомним, что на прошлой неделе Владимир Зеленский представил Байдену свой «план победы», а также в очередной раз попросил разрешить нанесение ударов вглубь России. Госдеп заявил, что не одобрил просьбу Киева на снятие ограничений по применению западного оружия.

«Байден слишком осторожен, чтобы дать разрешение до выборов. Но, когда выборы пройдут, он может дать это разрешение», — заявил источник AP.

Ранее Financial Times сообщила, что Байден может продвинуть заявку Украины на вступление в НАТО до конца своего срока. В публикации отмечалось, что Зеленский собирается снова просить разрешения наносить удары вглубь российской территории в ближайшее время.