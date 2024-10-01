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В Нидерландах обеспокоились риском обострения конфликта на Украине при Рютте

Нидерландская партия «Форум за демократию» (FVD) считает, что позиция нового генсека НАТО Марка Рютте по Украине может обострить конфликт. Об этом говорится в заявлении на сайте партии, опубликованном в связи с вступлением политика в должность. Lenta.ru

В публикации отмечается, что в своих первых заявлениях Рютте подчеркнул, что вступление Украины в НАТО является для него главным приоритетом и высказался о «поддержке режима Зеленского военными средствами». «Это тревожные сигналы, которые указывают на то, что конфликт может только обостриться дальше. Партия «Форум за демократию» считает этот курс особенно опасным и безответственным», — говорится в заявлении. Газета.Ru

В партии указали, что поставки оружия Украине, как сейчас снова предлагает Рютте, только продлевают конфликт. В партии выступили за прекращение поставок оружия Киеву и еще раз подчеркнули важность дипломатического подхода в урегулировании кризиса. Российская газета

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