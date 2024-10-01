Нидерландская партия «Форум за демократию» (FVD) считает, что позиция нового генсека НАТО Марка Рютте по Украине может обострить конфликт. Об этом говорится в заявлении на сайте партии, опубликованном в связи с вступлением политика в должность. Lenta.ru

В публикации отмечается, что в своих первых заявлениях Рютте подчеркнул, что вступление Украины в НАТО является для него главным приоритетом и высказался о «поддержке режима Зеленского военными средствами». «Это тревожные сигналы, которые указывают на то, что конфликт может только обостриться дальше. Партия «Форум за демократию» считает этот курс особенно опасным и безответственным», — говорится в заявлении. Газета.Ru

В партии указали, что поставки оружия Украине, как сейчас снова предлагает Рютте, только продлевают конфликт. В партии выступили за прекращение поставок оружия Киеву и еще раз подчеркнули важность дипломатического подхода в урегулировании кризиса. Российская газета