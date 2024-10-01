Министру обороны Украины не разрешили уволить своих замов

Украинское правительство уволило двух из четырех заместителей министра обороны Рустема Умерова, по которым он подписал представление. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на украинские СМИ.

Украинский кабинет министров согласовал увольнение Станислава Гайдера и Людмилы Дараган. Однако Александр Сергий и Юрий Джигира сохранили свои посты. Причины такого решения не уточняются. Сергий, выпускник Рязанского высшего войскового автомобильно-инженерного училища, стал замминистра в июле этого года.

1 октября Умеров сообщил, что написал представление об увольнении четырех своих заместителей. Он отмечал, что Гайдер перейдет на должность руководителя офиса министра.

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Умеров объяснил свое решение тем, что система Минобороны во время военного положения является «закрытым периметром», а все процессы внутри нее должны быть «четкими и контролируемыми». СМИ писали, что Умеров уволил или планирует уволить около 20 генералов и чиновников в рамках масштабных кадровых чисток.