Генсек НАТО раскрыл планы альянса в отношении жителей Запада

НАТО намерена обеспечить безопасный мир для одного миллиарда человек, живущих в странах альянса, заявил новый генсек организации Марк Рютте на первой пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Что касается Украины, то новый генсек пообещал "без остановки приближать ее к НАТО", не дав ответа на вопрос о возможных сроках ее вступления.

"На саммите в Вашингтоне [в июле] НАТО взяла курс на то, чтобы обеспечить безопасный мир для одного миллиарда наших граждан, которым мы служим, - заявил он. - Теперь это моя задача, чтобы мы коллективно выполнили это решение и продолжили адаптировать наш альянс к новым угрозам".

Он подчеркнул, что для этого придется "приложить усилия" всем 32 странам НАТО.

Для обеспечения военной мощи НАТО Рютте призвал наращивать производство и закупки вооружений, "двигаться по этому пути быстрее и дальше".

"НАТО нужно больше хорошо подготовленных сил и более сильная военная промышленность, увеличенные возможности военного производства, инвестиции и инновации, а также обеспечение цепочек поставок ресурсов", - заявил он.

Он призвал загрузить военные заводы в странах НАТО в несколько смен на 24 часа в день и 7 дней в неделю.

Рютте подчеркнул, что страны НАТО уже "сформулировали планы по закупкам тысяч новых систем ПВО и артиллерии, сотен новейших самолетов, главным образом F-35, и множеству других вооружений". Из этого он сделал прямой вывод, что страны НАТО вновь должны увеличить военные расходы. Рютте пообещал следить, чтобы все тратили достаточно денег на правильные виды вооружений и чтобы "оборонные расходы распределялись равномерно".