Ассанж обвинил ЦРУ в подготовке его похищения и убийства

ЦРУ планировало похитить и убить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, когда он находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Как сообщает ТАСС, об этом заявил сам журналист, выступая на конференции в Совете Европы.

По его словам, ЦРУ организовало «кампанию возмездия», которую начал занимавший на тот момент пост главы управления Майк Помпео. Целью стал как Ассанж, так и его сторонники.

«Преследование ЦРУ меня, моей семьи и моих соратников агрессивными внесудебными и экстерриториальными методами дает редкое представление о том, как могущественные разведывательные организации осуществляют транснациональные репрессии», — сказал Ассанж.

В своей речи он сослался на показания более 30 действующих и бывших сотрудников американских спецслужб, которые они дали в интервью американской прессе, дополнительно подтвержденные записями, изъятыми в ходе судебного преследования некоторых агентов. В частности, его сторонники сталкивались с хакерскими атаками и кражами. Самого журналиста планировали ликвидировать. Мишенью также стали его жена и маленький сын: сотруднику ЦРУ поручили постоянно следить за женщиной, а также получить ДНК из подгузника ребенка.

Напомним, что 52-летний Ассанж обвинялся в крупнейшем в истории США раскрытии конфиденциальной информации, в том числе и о военных преступлениях американских войск. После публикаций он несколько лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне, но в апреле 2019 года эквадорский МИД отозвал свое решение о предоставлении ему политического убежища.

После этого журналист был арестован британскими властями. Его могли приговорить к 175 годам тюрьмы, но освободили из-под ареста после сделки с американским прокурором: он признал себя виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. За это правонарушение Ассанж был приговорен к уже отбытому им в британской тюрьме сроку заключения.