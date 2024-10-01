На Украине вынесли приговоры по факту продажи новорожденных за рубеж

Три обвинительных приговора вынесены на Украине в отношении членов преступной группировки, которая продавала за рубеж новорожденных под прикрытием программы суррогатного материнства.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в своем Telegram-канале.

"Преступная группировка по продаже детей за рубеж действовала минимум с 2019 года, ее организаторами были руководители харьковских и киевских клиник, предоставляющих услуги в сфере репродуктивной медицины. Они размещали объявления с предложением одиноким мужчинам из ЕС услуг суррогатного материнства в украинских клиниках", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что в соответствии с украинскими законами суррогатными родителями могут стать исключительно супруги.

Жертвами группировки в основном становились женщины, "которые из-за уязвимого состояния или материальных затруднений соглашались стать суррогатными матерями". Участники схемы получали до €70 тыс. за ребенка, плата суррогатным матерям составляла около €12 тыс. После рождения ребенка женщина подписывала разрешение на перемещение младенца за границу и согласие на дальнейшее получение для него гражданства другой страны. Тех, кто не соглашался на эти условия, принуждали сотрудничать посредством угроз, отметили в прокуратуре.

По версии следствия, участники схемы продали за границу 8 младенцев и планировали вывезти еще 40 новорожденных.

"Два администратора клиник и помогавший им адвокат пошли на сотрудничество со следствием, поэтому им назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на три года каждому", - указали в ведомстве.

В ближайшее время в суд передадут обвинительные акты в отношении организатора схемы и еще нескольких соучастников, которые скрываются за границей. Схему раскрыли в августе прошлого года. Всего по статье о торговле людьми обвиняются 12 человек.