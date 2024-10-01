Польша проводит частичную эвакуацию сотрудников посольства из Бейрута

Власти Польши приняли решение эвакуировать часть сотрудников посольства республики в Бейруте, а также помочь с вылетом из Ливана части находящихся в стране поляков.

Об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.

"В связи с нарастающей напряженностью было принято решение, во-первых, об ограничении числа наших сотрудников в посольстве в Бейруте <...>. Также мы приняли решение о том, чтобы упростить части людей, которые нас об этом просили, выезд из Ливана", - заявил представитель польского внешнеполитического ведомства на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

По его словам, речь идет об эвакуации в ближайшие дни членов семей сотрудников посольства, а также тех сотрудников, чье отсутствие не будет влиять на непрерывность работы дипмиссии.

Помимо этого, Варшава окажет помощь в вылете нескольким десяткам граждан республики, которые изъявили желание покинуть ближневосточную страну, при взаимодействии с авиакомпаниями, еще осуществляющими рейсы в Ливан.