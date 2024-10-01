$93.22+0.51104.17+0.70
Почта

Алиев назначил нового посла Азербайджана в России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Рахмана Мустафаева послом республики в России. Соответствующее распоряжение было опубликовано пресс-службой азербайджанского лидера. ТАСС

«Руководствуясь пунктом 15 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю: назначить Рахмана Сахиб оглы Мустафаева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации», — сказано в сообщении. News.ru

Ранее президент Азербайджана подписал распоряжение об отзыве Полада Бюльбюль оглы с должности посла республики в России. Газета.Ru

Алиев сменил посла Азербайджана в России
© РИА Новости
В мире
Обзор медиа