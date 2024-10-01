Кабмин Украины уволил только одного из заместителей главы Минобороны

Кабинет министров Украины уволил Станислава Гайдера с поста заместителя министра обороны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

При этом утром глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что подал в кабмин представления об увольнении трех своих заместителей - Гайдера, Александра Сергея и Юрия Джигира, а также госсекретаря ведомства Людмилы Дараган. Однако, по словам Гончаренко, двое заместителей пока не уволены.