Бывшая девушка Дурова планирует выпустить книгу и фильм об их отношениях

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила о планах выпустить книгу и написать сценарий для документального фильма про отношения с предпринимателем. Как сообщает «АиФ», об этом она заявила в социальных сетях.

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По словам Болгар, сейчас она обсуждает этот вопрос с издательствами и продюсерами. Она утверждает, что собирается подкрепить произведения личным архивом, который собрался за 10 лет семейных отношений с Дуровым. Кроме того, женщина утверждает, что консультировала его по вопросам Telegram — мессенджер она считает их общим «семейным достоянием».

По словам Болгар, книга уже скоро выйдет в свет. Кроме того, она выразила надежду, что людям понравится и документальный фильм «о прекрасной истории любви, которая, к сожалению, закончилась как триллер».

Напомним, что ранее Болгар заявляла о планах подать на Дурова в суд, чтобы признать Telegram их общим имуществом. Сам предприниматель никак не комментировал ситуацию и не подтверждал у него наличие официально признанных детей. До этого женщина подала к Дурову иск из-за того, что он применил физическое насилие к одному из их детей, а также не выплачивал алименты в размере 150 тысяч евро в месяц. Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении основателя Telegram родительских прав.