Новый генсек НАТО поддержал удары ВСУ вглубь России

Вступивший в должность новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России западным дальнобойным оружием, добавив, что решение по этому вопросу остается за каждой страной блока.

Его приводит Reuters.

«Украина имеет право защищать себя, как гласит международное право, такая защита не заканчивается на границах… Это означает и право поражать легитимные цели на территории агрессора», — заявил Рютте.

Новый глава НАТО при этом уточнил, что решение о снятии ограничений на удары вглубь российской территории «принимают отдельные союзники».

Ранее Рютте стал четырнадцатым генсеком Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал этот пост рекордные 10 лет.

Официальная церемония передачи полномочий состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.